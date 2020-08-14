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Задержан организатор группы, которая вывела из РФ миллиарды рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора преступного сообщества, участники которого незаконно вывели за рубеж из РФ несколько миллиардов рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов", - сказала Волк в пятницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Преступную группу раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Полицейские, по словам Волк, провели более 20 обысков в офисах и местах проживания фигурантов.

Задержанному организатору группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

МВД России Ирина Волк

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