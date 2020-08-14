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МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой

МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой
Вывозной рейс с российскими туристами, прилетевшими из Антальи
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает с 2021 года отказаться от безвозмездного выделения средств на возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации. После возвращения на родину россияне должны будут возместить потраченные государством деньги.

Соответствующее предложение выдвинул МИД РФ, документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принципы, заложенные в постановлении "Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию", существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи".

По мнению авторов проекта, оценка ситуации, связанной с угрозой жизнью гражданина, всегда субъективна, это, в свою очередь, ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом одним из основных критериев оказания поддержки россиянам за рубежом указана безвозмездность. Поэтому МИД РФ предлагает гарантировать гражданам страны возврат домой в случае угрозы жизни, но при условии возврата потраченных государством средств. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте.

"В случае, если получатель помощи не вернет денежные средства в установленный срок, МИД России обращается к нотариусу, после чего гражданину предъявляется принудительное исполнение в соответствии с правилами исполнительного производства", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, помощь гражданам РФ за рубежом будет оказываться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни.

В четверг правительство утвердило новые правила оказания экстренной помощи находящимся за рубежом организованным туристам. В соответствии с ними объединение туроператоров будет оказывать экстренную помощь туристу безвозмездно, а финансирование мероприятий по оказанию экстренной помощи осуществляется объединением туроператоров за счет средств его резервного фонда. Но за счет туроператоров будут вывозиться только те туристы, чей туроператор объявил об остановке деятельности и не может выполнить свои обязательства перед ними по договору о реализации туруслуг. Вывозом туристов в случае экстренных ситуаций за рубежом, опасных для жизни и здоровья, будет заниматься правительство.

Как сообщалось, из-за закрытия границ на фоне распространения коронавируса многие россияне застряли за рубежом, для их возвращения домой организовывались вывозные рейсы.

правительство РФ МИД РФ

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