Экс-помощница депутата Рады заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Помощница депутата Верховной рады Игоря Мосийчука Татьяна Близнюк заочно арестована в России по делу о нападении на посольство РФ в 2016 году, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете РФ.

Ей инкриминируется нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Следствие заявляет, что получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года в Киеве Близнюк участвовала в нападении на российское дипведомство. Здание забросали камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, были выбиты стекла.