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Иркутская полиция нагрянула на вечеринку с продажей алкоголя на крыше

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и администрации Иркутска пресекли вечеринку с продажей алкоголя, которая была организована на крыше многоэтажного административного здания в центре города, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В настоящий момент по факту реализации алкоголя и иных нарушений проводится проверка", - говорится в сообщении. По информации полиции, вечеринка на крыше здания на улице Гаврилова носила закрытый характер, чтобы войти в число посетителей требовалось заплатить 500 рублей и быть внесенным в специальный список.

К приезду полицейских на дискотеке находилось более 30 человек. Там было установлено профессиональное диджейское оборудование, светомузыкальная аппаратура. В ходе осмотра было обнаружено несколько коробок элитного алкоголя, который, предположительно, планировали продавать на крыше здания. Также посетителям предлагались кальяны.

По предварительным данным, организаторы не имели разрешения на продажу спиртного. Закрытую вечеринку устроил владелец одного из баров.

Иркутск МВД

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