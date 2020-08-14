Мантуров задекларировал самый высокий доход среди министров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавил рейтинг членов правительства по величине деклараций по итогам 2019 года. Его доходы составили 586,02 млн рублей, оказавшись почти на треть выше, чем годом ранее.

Движение Мантурова на верхушку "рейтинга" происходило постепенно в течение последних лет. По результатам 2018 года, когда его доход составлял 443,4 млн рублей и вырос более чем вдвое, он занимал вторую строчку. По итогам 2017 и 2016 годов с доходом в 213,6 млн рублей и 144 млн рублей соответственно Мантуров был четвертым по величине доходов членом кабмина.

На второе место попал новый член правительства, бывший президент оргкомитета зимних олимпийских игр в Сочи, глава холдинга "Газпром медиа" Дмитрий Чернышенко, который задекларировал 432,32 млн рублей.

"Доходы Чернышенко получены за период работы в бизнесе. Дмитрий Чернышенко занимал руководящие позиции в "Газпром-медиа холдинге", "Национальном рекламном альянсе" и "Континентальной Хоккейной Лиге". Доходы в 2019 году получены в этих организациях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера.

Почетное третье место в этом условном рейтинге занял вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который был на верхушке рейтинга годом ранее. Трутнев задекларировал доход 180 млн рублей, что почти на 360 млн рублей меньше, чем по итогам 2018 года.

Самый скромный доход за 2019 год в правительстве задекларировал министр спорта Олег Матыцин. Он заработал за прошлый год 934 тысячи 725 рублей. В его собственности квартира площадью 114,5 кв.м. и автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Чуть больший доход задекларировал министр просвещения Сергей Кравцов - 2 млн 623 тыс. 821 руб. У него в собственности земельный участок площадью 1125 кв. метров, доли в нескольких жилых помещениях и гараж. В пользовании министра есть также дача площадью 145,5 кв. метров.

На третьем месте среди членов правительства с самым скромным доходом - министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно декларации его доход за прошлый год составил 4 млн 888 тысяч 968 рублей. В его собственности также числится квартира площадью 48,4 кв. метра. Кроме того, в пользовании главы Минздрава квартира площадью 70 кв. метров.