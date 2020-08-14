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Sony Pictures подала иски на 85 млн рублей к киносети "Киномакс"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Компания Sony Pictures обратилась в арбитражный суд с исками на общую сумму почти в 85 млн рублей к киносети "Киномакс" в связи с задолженностью за прокат премьер начала года - картин "Вторжение" и "Лёд 2".

"Суть претензий заключается в том, что мы до сих пор не получили от "Киномакс" ни копейки за фильмы, выпущенные в самом начале этого года. Речь про российские картины "Вторжение" и "Лёд 2". По обеим картинам мы несем жесткие обязательства перед продюсерами фильмов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Sony Pictures в пятницу.

Фильм "Вторжение" Федора Бондарчука является продолжением его картины "Притяжение". Он вышел в прокат 1 января 2020 года. Премьера спортивной мелодрамы "Лёд 2" Жоры Крыжовникова состоялась 14 февраля.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на все попытки компании "решить проблему или даже наметить ее решение в обоюдно приемлемом формате", пока этого сделать не удалось.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием киносети "Киномакс" по этому поводу, направил запрос в ее пресс-службу.

Арбитражный суд Москвы 13 августа зарегистрировал два иска к АО "Киномакс" от компаний Sony Pictures Productions and Releasing (ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", SPPR) на 53 млн 312 тыс. 215,49 руб. и от Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг") на 30,9 млн руб. Пока решение о принятии исков и назначении даты заседаний не принято, следует из картотеки арбитражных дел.

Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) (ранее Buena Vista Sony Pictures Relising СНГ) - российская дистрибьюторская компания, созданная в 2007 году студиями Disney и Sony Pictures для дистрибуции фильмов ряда голливудских кинокомпаний на рынке СНГ. Также WDSSPR занят реализацией прокатных прав студии DreamWorks Стивена Спилберга, а с 2012 года и Marvel Studios. Также WDSSPR активно сотрудничала с российскими киностудиями, оказывая им поддержку в продвижении отечественного кино. C января 2020 года WDSSPR разделилась на две самостоятельные фирмы "Дисней Студиос" и SPPR.

Как пояснили в Sony Pictures, в обоих исках речь о идет о фильмах, где обязательства перед продюсерами лежат на Sony Pictures.

"Киномакс" - российский оператор сети кинотеатров, в которую входят более 30 кинотеатров в 22 городах страны. По данным на сайте "Киномакс", его доля кинопоказа в федеральных сетях составляет 25%.

Sony Pictures Киномакс

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