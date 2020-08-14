Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

Доходы Медведева за 2019 год выросли на 1 млн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в прошлом году заработал на 1 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, Медведев задекларировал 11 млн 51 тыс. рублей, его доход в 2018 году составил 9,9 млн рублей.

Супруга заместителя председателя Совбеза уже не первый год декларирует нулевой доход.

У Медведева в собственности указана квартира площадью 367 кв.м, как и в 2018 году, а также земельный участок в 47 соток. Автопарк зампредседателя Совбеза, как и ранее, включает два раритетных автомобиля - "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21", а за его супругой уже многие годы числится автомобиль "Фольксваген Гольф" и два машино-места.

Дмитрий Медведев Совбез РФ

Новости

Заработок Мишустина перед переходом в правительство чуть снизился

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за COVID-19, останется безвозмездной

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Мантуров задекларировал самый высокий доход среди министров

Мантуров задекларировал самый высокий доход среди министров
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил, что в перспективе коронавирус будет побежден

Академик РАН заявил, что в перспективе коронавирус будет побежден
Дело журналиста Ивана Сафронова

На троих адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой

МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');