Доходы Медведева за 2019 год выросли на 1 млн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в прошлом году заработал на 1 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, Медведев задекларировал 11 млн 51 тыс. рублей, его доход в 2018 году составил 9,9 млн рублей.

Супруга заместителя председателя Совбеза уже не первый год декларирует нулевой доход.

У Медведева в собственности указана квартира площадью 367 кв.м, как и в 2018 году, а также земельный участок в 47 соток. Автопарк зампредседателя Совбеза, как и ранее, включает два раритетных автомобиля - "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21", а за его супругой уже многие годы числится автомобиль "Фольксваген Гольф" и два машино-места.