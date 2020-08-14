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Матвиенко увеличила свой доход в 2019 году на 1,5 млн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16 млн 726 тыс. рублей - на полтора миллиона больше ее доходов в 2018 году (15,27 млн рублей).

Эта информация содержится в декларации о доходах спикера за 2019 год, опубликованной на сайте верхней палаты парламента в пятницу.

Что касается недвижимости, то в собственности Матвиенко имеется дачный участок площадью 3,6 тыс. кв.м, дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (2,77 тыс. кв.м), дача (729 кв.м), хозблок (255 кв.м), квартира (290 кв.м), машино-место, три нежилых здания общей площадью около 760 кв.м, объект незавершенного строительства (250 кв.м).

Кроме того, Матвиенко владеет дачей площадью 729 кв.м. Автомобилей у нее нет.

Валентина Матвиенко Совфед

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