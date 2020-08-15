Мишустин считает, что молодежи на Камчатке недостает романтики

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечает снижение количества молодежи в Камчатском крае и предлагает подумать о том, как можно "вернуть романтику" советских времен и привлечь молодых россиян в регион.

"К огромному сожалению приток молодежи на Камчатку сократился", - сказал он на встрече с представителями общественности Камчатского края.

По его словам, в 70-х годах доля молодежи на Камчатки составляла около 30% населения, а в настоящее время она сократилась на 10%.

"Глубинная причина того, что сюда не так много людей приезжает, не только в льготах, в деньгах, но и в качестве жизни. Мне кажется, что совместными усилиями надо очень серьезно подумать, что бы мы могли все сделать, чтобы люди сюда приезжали", - сказал Мишустин.

"Та романтика, которая в свое время была у людей, которые приезжали - наших дедушек, бабушек, отцов, которые, собственно, и построили этот замечательный край, она должна вернуться в сердца наших детей, сердца молодежи", - добавил премьер.