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Белорусская команда прибыла под Псков на конкурс "Десантный взвод"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск для участия в конкурсе "Десантный взвод", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2020", прибыла команда-участница из Белоруссии, сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Участники команды прибыли самолетом военно-транспортной авиации на аэродром "Кресты" под Псковом. На аэродроме специалистами медицинского отряда соединения ВДВ была организована термометрия личного состава, а по прибытию на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

Ранее в Псков прибыли команды из Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Гвинейской Республики.

Белоруссия Псков Армейские международные игры Минобороны РФ

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