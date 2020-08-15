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В Крыму арестовали сбившего трех девочек водителя

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Джанкойский райсуд Крыма избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя, обвиняемого в наезде на игравших у дома детей, сообщили журналистам в главном следственном управление СКР по республике в субботу.

"Водитель автомобиля был задержан, ему предъявлено обвинение, вину в содеянном признал в полном объеме и дал признательные показания", - отметили в управлении.

По данным следователей, вечером 13 августа мужчина, сев за руль автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на троих детей, которые играли около дома. Четырехлетняя девочка скончалась на месте аварии, десятилетняя и двухлетняя девочки получили гематомы и ссадины.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - часть 4 статьи 264 УК РФ.

Крым

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