Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей.

Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.