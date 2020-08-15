Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей.

Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.

правительство РФ

Новости

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ сообщил о начале производства вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии "вагнеровцев"

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');