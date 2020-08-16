В Дагестане задержаны планировавшие нападения подростки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали членов вооруженной группы, планировавших нападения на полицейских в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского ФСБ в воскресенье.

По данным пресс-службы, 16 августа в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий были установлены пять членов вооруженной группы, которых доставили в полицию. По имеющимся данным, они вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников полиции в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

Как сообщили в республиканском ФСБ, возраст участников группы от 15 до 17 лет.

Отмечается, что при задержании у подростков изъяли холодное оружие и камуфлированное обмундирование.

Проводится расследование.