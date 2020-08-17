Правительство РФ поддержало штрафы за неосвоение недр

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российское правительство одобрило введение штрафов в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) за неосвоение недр и срыв прописанных в лицензиях сроков по добыче полезных ископаемых, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина.

"Кабмин поддержал введение штрафов за неосвоение недр и нарушение условий лицензий, выдаваемых на их освоение. С такой законодательной инициативой в Госдуму обратился Госсовет Республики Татарстан", - говорится в публикации.

В документе "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" парламент Татарстана предлагает ввести за это правонарушение штрафы: для граждан - от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей, пишет издание.

В официальном отзыве правительства РФ на документ уточняется, что "принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях", сообщает газета.

Вместе с тем в кабмине подчеркивают, что реализация предлагаемых изменений не требует дополнения КоАП новой статьей, как предлагают авторы законопроекта. Более целесообразным в правительстве считают внести изменения в часть 2 статьи 7.3 КоАП "Пользование недрами без лицензии".

В публикации отмечается, что во всех фракциях Госдумы РФ инициативу поддержали. Там предложили сделать наказание более жестким: лишать лицензии. С этой точкой зрения согласны опрошенные изданием эксперты, которые уверены, что штрафы несущественны, пишут "Известия".

Че бм