Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение было объявлено на аппаратном совещании после посещения поликлиники №8 в пос. имени Горького, в которой принял участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"После проверки поликлиники Михаил Дегтярев провел аппаратное совещание, где объявил о том, что министр здравоохранения Александр Витько покинет свой пост. На его место будет назначен Евгений Никонов, который сегодня является заместителем председателя правительства края по социальным вопросам. Евгений Леонидович будет работать на посту министра, а также исполнять обязанности заместителя председателя правительства по социальным вопросам", - сказано в сообщении.

В ходе визита пациенты поликлиники пожаловались Дегтяреву на многочисленные нарушения со стороны сотрудников учреждения.

"Выяснилось, что в медучреждении не соблюдается режим термометрии, существует острый дефицит специалистов, особенно терапевтов и педиатров. Люди вынуждены стоять за результатами анализов, на эл. почту их никто не присылает. Многие родители вынуждены ходить за бессмысленными справками для детского сада. Также пациенты жалуются на агрессивное поведение охраны", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Дегтярев считает необходимым изменить организацию системы здравоохранения в регионе.

"В целом Михаил Дегтярев отметил, что сегодня в крае наиболее остро строит вопрос организации дружелюбной системы здравоохранения, в первую очередь - в поликлиниках. По числу жалоб в правительство края лидирует система здравоохранения, особенно много нареканий на первичное звено", - говорится в сообщении.

Витько в должности министра здравоохранения Хабаровского края находился с 21 марта 2007 года.