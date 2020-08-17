В Хабаровском крае в ДТП погибли четыре человека

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На федеральной трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре столкнулись два автомобиля. Как сообщили в МЧС Хабаровского края, на месте погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Еще двое взрослых и один ребенок госпитализированы с травмами.

ДТП произошло в районе 64-го километра трассы.

В краевой прокуратуре уточняют, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. На место выезжал зампрокурора края Максим Собчук, в связи с ДТП проводится прокурорская проверка.

"Авария произошла ночью на отрезке трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком", - сказал информированный источник "Интерфакса".