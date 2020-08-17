Рубль подешевел к евро на 40 копеек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро дорожают на "Московской бирже" в понедельник утром на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,94-73,04 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс доллара вырос на 15,25 копейки и составил 73,03 рубля за доллар. Евро подорожал на 40 копеек до 86,65 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 25,37 копейки к уровню закрытия пятницы, до 79,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,82 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,08 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на снижении интереса к рисковым активам. Негативное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba. "Ну, мы смотрим на другие вещи, да", - сказал президент на пресс-конференции в ответ на вопрос, намерен ли он вводить ограничения на деятельность Alibaba.

Накануне Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok.

Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

Ранее Трамп подписал указ, по которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владелец TikTok).

Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что американские политики прибегают ко лжи для дискредитации Китая. В качестве примера Лэ Юйчэн привел подход американской администрации к TikTok, которое президент США "без предъявления каких-либо доказательств вины" обещал закрыть, если оно не будет продано американской компании. Предлогом стали обвинения TikTok в том, что оно собирает информацию об американцах в интересах Пекина, что наносит вред нацбезопасности США.

"А где же "искусство торговли"? Очевидно, что это - логика разбойника, который открыл огонь, чтобы совершить ограбление! TikTok не имеет ничего общего с национальной безопасностью", - сказал китайский замминистра.

СМИ сообщили, что запланированные на выходные переговоры между США и Китаем по поводу торговли были отложены на неопределенный срок.

Цены на нефть эталонных марок растут на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,65%, до $45,08 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,76%%, до $42,63 за баррель. За предыдущую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.