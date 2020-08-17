Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.

Упомянутая программа к 2031 году может увеличить платежи россиян за электрическую мощность на 120% от текущих значений, до 192 млрд руб., подсчитали в Vygon Consulting, занимающейся вопросами развития ТЭК России.

Причина этого, как поясняют эксперты, - рост платежей за мощность модернизируемых ТЭС. Поставщики покупают мощность для населения по специальным регулируемым договорам (РД), доля РД в общей выручке электростанции составляет до 35%, отмечает "Ъ".

Издание напоминает, что в 2019 году уже прошло два отбора проектов модернизации электростанций с вводами в 2022–2025 годах на 208 млрд руб. Общая выручка только этих ТЭС на оптовом энергорынке к 2027 году составит 124 млрд рублей, следует из подсчетов экспертов Vygon Consulting. Из этой суммы 25 млрд заплатит население по РД, а 99 млрд - коммерческие потребители, подсчитали специалисты.

За счет увеличения стоимости РД для модернизируемых станций общий объем платежей россиян на оптовом энергорынке будет расти каждый год в среднем на 6,8% и к 2031 году увеличится на 60-70 млрд рублей сверх инфляции, предупреждают аналитики. Это, в свою очередь, приведет к росту конечных цен для населения примерно на 40 коп. за 1 кВт•ч к 2031 году, прогнозируют в Vygon Consulting. Сейчас, по оценкам компании KPMG, средний тариф для россиян составляет 4,17 руб. за 1 кВт•ч.

Регуляторы и участники рынка с оценкой Vygon Consulting не согласны и считают ее завышенной. Так, в "Совете рынка" (регулятор энергорынков) подтверждают, что программа модернизации ТЭС может привести к росту цены РД, однако отмечают, что увеличение стоимости электрической мощности будет не таким большим, как в расчетах Vygon Consulting.

В Минэнерго, ФАС и Минэкономики не ответили на запрос "Ъ". Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов заявил, что регуляторы энергорынка вряд ли решатся увеличить конечные тарифы для населения. По его мнению, рост стоимости электроэнергии вновь переложат на коммерческих потребителей.