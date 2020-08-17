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Алтайские власти заявили о "неправильном" использовании соцвыплат населением

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Получатели социальных выплат в Алтайском крае не всегда используют их целевых образом, а тратят на кредиты в микрофинансовых организациях, увеличивая глубину бедности, заявила министр соцзащиты края Наталья Оськина на пресс-конференции в понедельник.

"Необходимо смотреть, как люди распоряжаются деньгами при получении социальных выплат. Мы будем поднимать вопрос по повышению финансовой грамотности. Мы видим, даже при наличии определенных централизованных выплат на детей, что не всегда идет их правильное использование. Край - один из числа регионов с большой закредитованностью, в том числе по числу микрозаймов", - сказал Оськина.

Она отметила, что в некоторых случаях жители, имеющие право на социальные выплаты, тратят их на обеспечение кредитов. "Нужно избегать ситуаций, когда семьи загоняют себя в тяжелые обязательства, берут займы в микрофинансовых организациях, увеличивая глубину бедности семей в трудной ситуации. Поэтому речь будет идти о социальных контрактах - на приобретение товаров первой необходимости, аренды жилья, автомобиля, к примеру, для осуществления грузоперевозок", - подчеркнула Оськина.

По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Надежды Капура, в Алтайском крае стоит задача до 2030 года снизить уровень бедности в два раза - по сравнению с 2017 годом. Всего в Алтайском крае 410 300 человек имеют доход ниже прожиточного минимума, то есть ниже 10 400 рублей на одного человека. Более 98 тыс. из них получают социальные пособия.

Алтайский край Наталья Оськина Надежда Капура

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