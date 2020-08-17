На Алтае нашли новый вид ископаемых животных возрастом 450 млн лет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) и Палеонтологического института РАН нашли на Алтае новый вид ископаемых мшанок – их возраст свыше 450 млн лет, сообщает ИНГГ.

"Мшанки – это водные, преимущественно морские колониальные животные типа щупальцевых", - говорится в сообщении.

Новый вид ископаемых ученые нашли западнее северной части Телецкого озера, возраст пород, определенный по найденным в нем комплексам трилобитов и брахиопод, составляет 458,4-453 млн лет.

Новый вид получил название в честь места находки - Dianulites altaicus - и относится к роду Dianulites Eichwald.

Найденные на Алтае остатки мшанок в виде колоний шарообразной формы сибирские ученые передали в Москву, в Палеонтологический институт для изготовления шлифов и подробного исследования.

Эксперты сравнили ископаемых "алтайского" вида с более древними образцами рода Dianulites Eichwald из отложений архипелага Новая Земля и острова Вайгач (Российская Арктика).

"После всестороннего изучения специалисты уверены: некоторые "арктические" образцы на самом деле принадлежат к "алтайскому" виду. Таким образом, мшанки Dianulites altaicus обитали не только в ордовикском море на территории Алтая, но и в Арктических палеоморях, а, возможно, и в палеозойских палеоакваториях на территории Китая", - говорится в сообщении.

В дальнейшем специалисты намерены продолжить изучение древних мшанок как на юге Сибири, так и в Арктических районах страны. Для этого уже в этом году запланированы новые геологические экспедиции с целью поиска неизвестных науке древних животных.