Бочки с неизвестным веществом обнаружены вблизи озера в Ленобласти

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бочки с неизвестным веществом обнаружены в районе озера Волоярви в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В администрации региона отметили, что территория огорожена, угрозы окружающей среде не выявлено.

Для определения содержимого 12 бочек на место были направлены лаборатория Роспотребнадзора и химико-радиометрическая лаборатория управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области.

После получения результатов исследования будут разработаны меры по ликвидации объектов.