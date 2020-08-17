Больницу в Петербурге оштрафовали из-за апрельской вспышки COVID-19

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Василеостровский суд Петербурга привлек к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства Покровскую больницу, где в начале апреля произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в объединенной пресс-службе судов города, учреждение оштрафовано на 120 тыс. рублей.

Суд установил ответственность руководства в нарушении противоэпидемического режима и несвоевременном сообщении Роспотребнадзору о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Согласно материалам дела, в начале апреля в больнице выявили 68 случаев заболевания среди пациентов и 87 - среди медиков. По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что все случаи среди пациентов можно расценить как занесенные.

Сотрудники учреждения в свою очередь опубликовали видеообращение, в котором жаловались на необходимость работы с больными вирусной пневмонией без специальных средств индивидуальной защиты.