Река в Красноярском крае стала ярко-бирюзового цвета

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку сообщений в СМИ о загрязнении реки Чулым в районе села Новобирилюссы Красноярского края. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба краевого надзорного ведомства.

К участию в проверке прокуратура привлекла специалистов Енисейского территориального управления Росрыболовства. Кроме того, ведомство потребовало от Росприроднадзора оперативно провести проверку на месте происшествия.

"В целях оперативного отбора проб на месте происшествия в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора направлено требование о проведении внеплановой выездной проверки с привлечением аккредитованной лаборатории", - говорится в сообщении.

Ранее жители Бирилюсского района края обратились в местные СМИ, сообщив о появлении ярко-бирюзовых маслянистых пятен на поверхности воды в реке Чулым и представили видео с места происшествия.