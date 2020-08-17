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В Башкирии девочка с бабушкой насмерть отравились угарным газом в бане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Смертью девятилетней жительницы Башкирии и ее 63-летней бабушки, предположительно, отравившихся угарным газом, заинтересовались следователи.

Пресс-служба республиканского СУ СКР сообщила в понедельник, что проводится доследственная проверка по факту смерти девятилетнего ребенка и женщины в бане в Калтасинском районе. По предварительным данным, бабушка с внучкой отравились продуктами горения.

Пострадавших обнаружили родственники, встревоженные их долгим отсутствием. Девочка умерла на месте происшествия, женщина скончалась в больнице на следующий день. Следователи назначили экспертизы, допрашивают очевидцев, устанавливаются все причины произошедшего.

Башкирия

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