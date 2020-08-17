"Калашников" разработал экспериментальный автомат под патрон NATO
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" изготовил экспериментальный автомат АК-19 под патрон NATO, сообщается на странице "Калашников. Медиа" в инстаграме в понедельник.
"Применяемый патрон - 5.56 NATO. Длина ствола - 415 мм. Шаг нарезов - 178 мм. Масса - 3,350 г", - говорится в сообщении.
🔥Новинка! Экспериментальный автомат АК-19. ⠀ Применяемый патрон — 5.56 NATO. Длина ствола — 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г. ⠀ ✅ Облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. ✅ Новое исполнение целика. ✅ Щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. ⠀ Гости военно-технического форума "Армия-2020" смогут первыми оценить новинку "Калашникова". Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот". Дни массового посещения для всех желающих: 27-29 августа. ⠀ Приходите в демоцентр Концерна "Калашников", чтобы увидеть АК-19 своими глазами. #КалашниковНаАрмии2020
Отмечается, что оружие, в частности, обладает облегченным телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой и целиком в новом исполнении.
В опубликованном на странице ролике сообщается, что новый автомат будет представлен на форуме "Армия-2020" (пройдет 23-29 августа в подмосковном парке "Патриот").
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.