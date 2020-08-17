"Калашников" разработал экспериментальный автомат под патрон NATO

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" изготовил экспериментальный автомат АК-19 под патрон NATO, сообщается на странице "Калашников. Медиа" в инстаграме в понедельник.

"Применяемый патрон - 5.56 NATO. Длина ствола - 415 мм. Шаг нарезов - 178 мм. Масса - 3,350 г", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие, в частности, обладает облегченным телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой и целиком в новом исполнении.

В опубликованном на странице ролике сообщается, что новый автомат будет представлен на форуме "Армия-2020" (пройдет 23-29 августа в подмосковном парке "Патриот").

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.