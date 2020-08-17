"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе в Севастополе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием машины скорой медицинской помощи произошла в понедельник в Севастополе, пострадал ребенок. Об этом сообщили "Интерфаксу" в управлении МВД России по городу.

"Водитель автомобиля "скорой помощи" совершил наезд на ребенка, который находился на пешеходном переходе – переходил он или переезжал на самокате, пока неизвестно", - сказали в полиции.

Ребенок госпитализирован, полиция начала проверку по факту ДТП.

Видео аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как "скорая" без мигалки и спецсигнала на большой скорости выезжает на нерегулируемый пешеходный переход, на который выходит группа людей.