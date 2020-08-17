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Четыре человека пострадали из-за пожара в цехе ММК

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате возгорания на производственной площадке ПАО "Магнитогорский металлургический завод" в понедельник. На производственном процессе происшествие не отразилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Возгорание произошло в 14:15 (12:15 по Москве) во время проведения плановых ремонтных работ на коксовой батарее №8. По состоянию на 17:00 возгорание было полностью ликвидировано. Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь. Информация о причиненном материальном ущербе уточняется", - сказали в пресс-службе.

На предприятии также отметили, что на производственном процессе ЧП не отразилось.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству уточнили, что три человека получили ожоги и были госпитализированы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Магнитогорский металлургический завод ММК Челябинская область

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