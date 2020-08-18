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В Татарстане супруги-самогонщики устроили в квартире взрыв и попали в больницу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Супруги из татарстанского города Нижнекамска оказались в больнице в результате взрыва при варке самогона вечером в понедельник, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

"Установлено, что произошел хлопок во время самогоноварения в многоквартирном девятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире на восьмом этаже без дальнейшего горения", - говорится в сообщении.

Взрывная волна выбила рамы на кухне и в спальне, обломки повредили четыре припаркованные у дома машины.

Супруги в момент взрыва были на кухне. Их дети не пострадали: двое находились в дальней комнате, третий ребенок гулял на улице.

Татарстан Нижнекамск

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