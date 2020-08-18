В Якутии 11-летний мальчик погиб в результате игры с ружьем

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ребенок погиб в Сунтарском районе Якутии во время игры с найденным ружьем, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что трое малолетних детей вечером проникли на территорию штрафстоянки в селе Сунтар, где в одной из машин нашли два ружья.

"Играя с найденным ружьем МР-155, один из детей произвел неосторожный выстрел, в результате которого на месте скончался 11-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего. Прокуратура даст оценку всем обстоятельствам происшествия.