Глава Якутии предложил ввести режим ТОР для IT-компаний

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обдумать возможность ввести на Дальнем Востоке режим территории опережающего развития (ТОР) для компаний в сферах наукоемких и цифровых технологий, чтобы они получили дополнительную поддержку.

Он предложил ввести понятие территория опережающего развития "Цифровая".

"Основные цели цифрового ТОРа - это создание условий для высокотехнологичных бизнесов на Дальнем Востоке и фундамента для долгосрочного развития всего округа. (Также) открытие на Дальнем Востоке офисов и центров ведущих российских компаний, которые ведут бизнес в этой сфере и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал Николаев на заседании правительственной комиссии в Благовещенске.

Действующий режим ТОР привязывает резидентов к конкретному месту, но для IT-компаний он предложил создать возможность дистанционного получения статусов резидента ТОР. Глава Якутии предложил распространить подобные меры и на наукоемкие отрасли.