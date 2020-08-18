В вологодской деревне дотла сгорела школа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В деревне Лодейка в ночь на 18 августа сгорела деревянная школа, сообщили в управлении МЧС по Вологодской области. Здание полностью сгорело, никто не пострадал.

"Сообщение о пожаре в "Большевистской основной общеобразовательной школе" н.п. Лодейка, Великоустюгского района поступило в пожарную охрану в 2:33", - уточнили в МЧС. Когда пожарные прибыли на место, школа горела открытым пламенем по всей площади (25 на 50 метров). К 6:30 пожар полностью потушили.

В МЧС рассматривают две версии пожара - неисправность электрооборудования или неисправность твердотопливного котла.

В здании работали начальная школа, средняя школа и детский сад. Там училось шесть школьников и находился один ребенок дошкольного возраста.