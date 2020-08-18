Петербуржец получил ножевое ранение за замечание хулиганам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге на Дворцовой площади в ночь на вторник 18-летний местный житель сделал замечание двум уроженцам Дагестана, которые были пьяны и приставали к прохожим. Они на него напали с ножом, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, он получил несколько ударов и ножевую рану ноги.

Подозреваемых задержали. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.