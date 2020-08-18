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ЦБ отложил введение института саморегулирования для банков

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что отложил вопрос о введении института саморегулирования (СРО) для кредитных организаций. Это решение было принято после обсуждения консультативного доклада, посвященного саморегулированию на российском финансовом рынке.

С учетом недобросовестных практик продаж финансовых продуктов и услуг населению, регулятор задумал подготовить законопроект о наделении ЦБ правом устанавливать правила продаж и об ответственности для банков за нарушение этих правил при реализации ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента.

Банк России

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