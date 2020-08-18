Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Красноярском крае

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух жителей Красноярска, чьи тела были найдены в реке.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону, ранее в полицию поступил сигнал об исчезновении двух мужчин. Выяснилось, что за день до этого в деревне Нововасильевка на берегу реки Колба между пропавшими и местным жителем произошел конфликт.

Возле дома подозреваемого были найдены следы крови, присыпанные гравием и залитые горючей жидкостью.

Впоследствии водолазы МЧС в реке Кувай недалеко от поселка Колбинский обнаружили тела пропавших.

В настоящее время подозреваемый арестован. СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".