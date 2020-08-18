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Из РФ в Абхазию пытались вывезти двухмесячного львенка

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сочинские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи пресекли попытку незаконного перемещения маленького львенка через российско-абхазскую границу.

Как сообщила главный государственный инспектор Сочинской таможни Марина Жупанова, сотрудники таможни на заднем сидении Toyota Mark X обнаружили пластиковую клетку-переноску с детенышем льва. Разрешительные документы у мужчины, перевозящего животное, отсутствовали.

Львенка осмотрели ветеринары, его изъяли и передали сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. "Данное животное включено в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - подчеркнула госинспектор.

Решается вопрос о возбуждении двух дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП России.

Красноярский край Абхазия

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