Татарстанец проломил затылок ребенку, задевшему веткой его окно

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Житель Набережных Челнов стал фигурантом дела о нанесении тяжелой травмы 11-летнему мальчику, случайно задевшему окно его квартиры.

Как сообщает СУ СКР по Татарстану, дело квалифицировано по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

По версии следствия, 16 августа два 11-летних мальчика решили построить шалаш в одном из поселков Набережных Челнов. Собрав ветви, они понесли их по тротуару мимо многоквартирного жилого дома. При этом один из ребят случайно задел веткой окно на первом этаже.

"Находившийся в квартире злоумышленник вышел из дома, схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости", - говорится в сообщении.

Избиение ребенка прекратили проходившие мимо прохожие. Сейчас мальчик находится в больнице. Мужчина был задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.