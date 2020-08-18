СКР рекомендовал отменить отказ в возбуждении дела об убийстве чеченки Умаевой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета России по СКФО рекомендовало отменить отказ в возбуждении уголовного дела об убийстве в связи со смертью чеченки Мадины Умаевой, сообщает правозащитный центр "Мемориал" со ссылкой на официальный ответ управления.

"Материалы проверки изучены в Главном следственном управлении СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, по результатам изучения следственному управлению СК России по Чеченской Республике предложено отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.07.2020", - говорится в ответе СКР, опубликованном во вторник.

Управление СКР по Северному Кавказу также поручило главе следственного управления СКР по Чечне проверить изложенные в обращении "Мемориала" доводы "с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона" и информировать правозащитников о результатах проверки.

В ответе СКР также говорится, что "оснований полагать, что сотрудники аппарата и территориальных подразделений следственного управления по Чеченской Республике лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе и проведении процессуальной проверки не имеется".

История Мадины Умаевой

23-летняя Умаева умерла 12 июня. Ее отдали замуж в 16 лет, она родила троих детей. Умаева регулярно убегала из дома, по словам матери женщины, муж ее бил. Мать также рассказывала, что причиной конфликта перед смертью Умаевой стало то, что она купила на часть детского пособия телевизор.

Умаеву похоронили ночью, хотя обычно в Чечне хоронят при свете солнца.

В Чечне по религиозным мотивам стараются трупы не вскрывать. Однако муфтий Чечни говорил о том, что в случае, если произошло убийство, и для его доказательства необходимо вскрытие, то оно должно быть проведено. Родственники мужа также не показывали матери документ о причинах смерти Умаевой и просили не эксгумировать тело.

Мать считает, что ее дочь убили, поэтому она и просила возбудить уголовное дело по данному факту. В этом было отказано. Глава Чечни Рамзан Кадыров проводил совещание, на котором поднимал вопрос о причинах смерти Умаевой. В конце совещания мать умершей извинилась перед ним.