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Задержаны стрелявшие в сотрудников Росгвардии на Урале охотники

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дел по факту нападения на сотрудников Росгвардии, участвовавших в поиске браконьеров, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 15 августа в лесу в Сысертском районе несколько человек обстреляли двоих оперуполномоченных СОБР регионального управления Росгвардии, которые вместе с инспектором департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области и председателем Сысертского общества охотников и рыболовов выявляли браконьеров.

В результате стрельбы никто не пострадал, но машина УАЗ, принадлежащая региональному департаменту, была сожжена.

Возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" и "умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога".

В качестве подозреваемых задержаны два жителя Сысертского района, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

К утру удалось установить личности подозреваемых. По одной из версий, они начали стрелять, будучи нетрезвыми.

Свердловская область

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