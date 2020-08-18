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В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности по COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением продлил в регионе до 3 сентября режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Продлить с 21 августа 2020 года до 0:00 мск часов 3 сентября 2020 года режим функционирования "Повышенная готовность"", - говорится документе, опубликованном во вторник вечером на странице Кондратьева в телеграм.

Губернатор отметил, что "это необходимая мера".

"Впереди у нас - бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле", - написал Кондратьев.

Согласно тексту постановления, на Кубани разрешено с 1 сентября проводить торжественные мероприятия (линейки), посвященные Дню знаний, но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. Выполнение всех требований Роспотребнадзора обязательно.

Одновременно разрешается работа организаций дополнительного детского образования также с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

С 21 августа в Краснодарском крае сохраняется запрет на проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек.

При условии строгого соблюдения всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора разрешена работа музеев, дельфинариев (с заполнением не более 10% зрительских мест), зоопарков, океанариумов, библиотек (без читальных залов), бассейнов, аквапарков и аттракционов на открытом воздухе, а также экскурсий на открытом воздухе.

По информации регионального оперативного штаба, в настоящее время в Краснодарском крае в сутки подтверждается более 80 новых случаев заражения COVID-19. При этом, в начале августа на Кубани количество новых случаев коронавируса достигло рекордного значения - 119 в сутки.

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