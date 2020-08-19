Глава "СИБУРа" вышел из совета директоров "СтройТрансНефтеГаза"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов сообщил, что вышел из совета директоров АО "СтройТрансНефтеГаз", который принадлежал Геннадию Тимченко.

"Единственное, что я могу прокомментировать, что я не член совета директоров "СтройТрансНефтеГаза", - ответил он на просьбу подтвердить, действительно ли компания сменила владельцев.

"СтройТрансНефтеГаз" по итогам 2019 года занимал третье место по размеру выручки среди российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазовой отрасли с показателем 164,179 млрд рублей.

Конов состоял в совете директоров компании с 2014 года.