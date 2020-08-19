Начальник колонии осужден за "сдачу" заключенным квартир с интернетом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник колонии ИК-1 в Тюмени Игорь Чурсин приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. В частности, его уличили в сдаче двум заключенным жилья с телефоном, интернетом, холодильником и телевизором, сообщили в областном управлении СК.

В общей сложности, по оценке следствия, с января 2016 года по июнь 2019 года он получил взятки деньгами и имуществом на 11,8 млн рублей, уточнили в региональной прокуратуре.



Так, с марта 2016 года по май 2019 года он предоставил жилые помещения в цехе на территории колонии двум осужденным за особо тяжкие преступления. В этих квартирах они жили, пользовались средствами связи и холодильником, смотрели телевизор. Один из них заплатил Чурсину еще 700 тысяч рублей за возможность продавать заключенным еду, которую хранил в своей "квартире".

Осужденный за вымогательство передал начальнику колонии в 2016 году 150 тысяч рублей за то, чтобы тот поддержал его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Следствие также выяснило, что с июня 2014 по май 2019 года Чурсин, не оформляя никаких документов, заставил двух осужденных делать для него мебель и кованые изделия. Все, что они произвели - стол, стулья, кухонный гарнитур, кровати, два каминных набора, уличные люстры и прочее - он вывез в дом матери. Общую стоимость этой продукции следствие оценило в 140 тысяч рублей.

В начале 2019 года, как считает следствие, Чурсин потребовал с осужденного за мошенничество 10 млн рублей за то, чтобы его не привлекали к дисциплинарной ответственности, зачислили на работу и дали положительные характеристики. Сначала он получил первые 3 млн рублей. Затем на подставное лицо в интересах начальника колонии было оформлено машиноместо стоимостью 500 тысяч рублей и квартира за 2,5 млн рублей. Потом он получил еще 2,65 млн рублей, и осужденный организовал доставку в колонию лесоматериала на сумму около 330 тысяч рублей.

Еще Чурсина уличили в незаконном хранении 2200 боевых патронов дома.

Летом 2019 года его разоблачили с помощью сотрудников областного управления ФСБ, задержали и арестовали.

Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей. Он лишился права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет.