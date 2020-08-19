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ВТБ открыл тюменской стройкомпании кредитную линию на 1,5 млрд руб.

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ВТБ предоставил ООО Специализированный застройщик "Зеленый мыс" (Тюмень, входит в группу компаний "Страна Девелопмент") кредитную линию лимитом 1,5 млрд рублей для строительства жилого дома, сообщила пресс-служба банка.

Финансирование предоставлено сроком на три года. Процентная ставка в сообщении не уточняется.

Средства будут направлены на строительство в Тюмени 20-этажного дома комфорт-класса на 684 квартиры в составе третьей очереди ЖК "Звездный городок".

В целом по проекту предполагается возведение шести жилых домов, трех паркингов и детского образовательного учреждения. Планируемый срок завершения строительства - второй квартал 2022 года.

ГК "Страна Девелопмент" - девелоперская компания, работающая в Тюмени с 2008 года. В настоящее время реализует проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости на территории России. Офисы компании открыты в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

ВТБ Зеленый мыс Тюмень Страна Девелопмент

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