Петербуржцы написали жалобы на владельцев рысей и лис

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор получил жалобы от жителей Петербурга на соседей, которые содержат рысей, лис и змей. Ведомство пообещало, что проведет внеплановые проверки этих квартир.

Жители Невского района заявили, что в одной квартире живут две рыси и хозяйка ежедневно водит их гулять. Заявители опасаются, что звери могут на них напасть.

Жители Центрального района сообщили, что в одной квартире держат лису с лисятами и змей.

Хозяевам животных вручены уведомления о проверках. От них также потребовали документы, которые подтвердят, что они законно содержат диких животных дома.