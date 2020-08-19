Рабочий коммунальной организации отравился насмерть метаном под Тулой

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области начали проверку по факту гибели работника коммунальной организации, сообщила в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

Во время работ в сточном колодце на территории АО Щекинское ЖКХ отравился метаном 65-летний мужчина, он скончался. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина проводил работы в сточном колодце на территории предприятия без использования специального оборудования для подачи кислорода.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).