Премьеры РФ и Белоруссии обсудили работу в рамках Союзного государства

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко вопросы углубления взаимодействия в рамках Союзного государства.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Главы правительств, отмечается в нем, согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин и его белорусский коллега Владимир Андрейченко "обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.