Возбуждено дело о мошенничестве с деньгами фонда биатлониста Шипулина

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в связи с растратой денег благотворительного фонда биатлониста Антона Шипулина. Фигурантом дела стала бывшая директор фонда Виктория Щелкова, рассказала нынешний директор организации Ксения Шакирова.

По ее словам, дело о мошенничестве возбудили четыре месяца назад после аудита, который провели по требованию Шипулина.

"По результатам аудита выяснилось, что руководитель фонда Виктория Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. (...) Антон Владимирович предложил Виктории добровольно вернуть в фонд потраченные ею средства. От этого предложения Виктория отказалась, в связи с этим Антон Владимирович инициировал подачу заявления в правоохранительные органы", - написала Шакирова в инстаграме.

Она уточнила, что подозрения в адрес Щелковой возникли после того, как летом 2018 года фонд собрал 500 000 рублей на реабилитацию онкобольных детей, хотя целью было собрать 100 000, и директор фонда, вопреки поручению Шипулина, не направила детям все собранные средства.

Шипулин 19 августа написал в инстаграме, что дело действительно возбуждено, а главными пострадавшими стали дети. Он выразил надежду, что украденные деньги вернутся в фонд.

"Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах", - добавил он.

Щелкова в фейсбуке ранее сообщила, что раньше она молчала "о давлении, угрозах, и о том, что там происходило и происходит на самом деле", но сейчас она просит о помощи.

"Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса. Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких", - написала она.

В пресс-службе регионального СУ СКР ситуацию не комментируют.

Олимпийский чемпион-2014, чемпион мира-2017 (обе награды высшего достоинства завоеваны в эстафетах) Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Из-за претензий Международного олимпийского комитета (МОК) он пропустил Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Сейчас он депутат Госдумы.

Благотворительный "Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина" был зарегистрирован 19 ноября 2010 года. Сначала целью организации была помощь детям, которые хотят заниматься спортом, затем фонд стал продвигать спорт и здоровый образ жизни, поддерживать детские дома, военно-спортивные клубы, заниматься созданием условий для совместных занятий спора для здоровых людей и инвалидов.