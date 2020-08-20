Не попавший на прием мужчина поджег дверь Астраханской облдумы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Утром в четверг неизвестный облил горючим веществом входную дверь в здание Астраханской областной думы и поджег ее, сообщил информированный источник "Интерфакса". Подозреваемый поджигатель пострадал и попал в больницу, добавил он.

"Известно, что мужчина попытался попасть на прием, но его по каким-то причинам не пустили в здание, он ушел, но позднее вернулся с горючим веществом, облил и поджег дверь", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на инцидент Дума работает в штатном режиме.

Дверь обгорела снаружи, рядом с ней работают криминалисты, полиция ограничила подход к зданию, рассказал корреспондент "Интерфакса".

У агентства пока нет комментариев по поводу инцидента из официальных источников.