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Три человека получили по 6 лет колонии за хищение средств у "М-Банка"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Трое фигурантов уголовного дела о хищении у "М-Банка" 700 млн рублей в 2014 году приговорены к 6 годам заключения каждый, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора Ольге Ивановой, Игорю Леонову и Станиславу Маркееву", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что фигуранты дела признаны виновными в групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

"Следствием и судом установлено, что Анатолий Мотылев, занимавший должность президента ОАО "Банк российский кредит", с целью хищения денежных средств ЗАО "М Банк" создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его доверенные лица: Владимир Ким, Игорь Леонов, Ольга Иванова, а также гендиректор ООО "Брокерские и депозитарные услуги" Станислав Маркеев", - говорится в пресс-релизе.

Следствие и суд установили, что в марте 2014 года Маркеев заключил кредитный договор с указанным банком на сумму 700 млн рублей "якобы для приобретения высоколиквидных ценных бумаг".

"В связи с тем, что ООО "Брокерские и депозитарные услуги" соответствовало требованиям, предъявляемым ЗАО "М Банк" к потенциальным заемщикам, решение о выдаче кредита было одобрено введенными в заблуждение членами кредитного комитета банка", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, отмечают в СК, на указанные средства были приобретены векселя, которые по инициативе соучастников выпустила организация, не ведущая реальной финансово-хозяйственной деятельности.

"Эти бумаги не имели какой-либо ценности. Таким образом, полученные денежные средства были переведены на подконтрольные соучастникам организации и похищены", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, приговором суда Маркееву, Леонову и Ивановой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей соответственно.

"Кроме того, суд удовлетворил иск к подсудимым на сумму более 700 млн рублей, который они должны погасить солидарно", - заявили в СК.

Там добавили, что Мотылев и Ким объявлены в международный розыск.

СКР М-Банк

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