Власти Анапы отказали московскому застройщику в возведении микрорайона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец отменил разрешение на строительство высотного многоквартирного жилого комплекса "Акварель" московской компании-застройщика УК "ЮГ", сообщила пресс-служба администрации курорта.

"Василий Швец 18 августа подписал постановление №1765 "Об отмене разрешения на строительство от 27 декабря 2016 года №23-3010001471-2016", выданное в отношении объекта по улице Омелькова, 2В", - говорится в материалах, распространенных пресс-службой.

В сообщении также отмечается, что судьба территории в водоохранной зоне Черного моря, где планировалось возвести 24 многоэтажки, будет решаться при корректировке генплана Анапы.

"Конечно, мы будем опираться на мнение жителей, которые сегодня просят сделать на месте потенциальной застройки зону рекреации. Кроме того, мы должны в целом детально проанализировать все возможности стройки у моря. В крае есть закон - нельзя строить жилые комплексы в пятисотметровой зоне вдоль моря. Его обязаны соблюдать все. Такую задачу ставит губернатор Кубани", - приводит пресс-служба комментарий Швеца.

Согласно проектной декларации на интернет-сайте ЖК "Акварель" (от 10 августа 2020 года), в состав жилого комплекса входят 24 девятиэтажных дома на 3 456 квартир – порядка 10 тыс. жителей. Общая площадь участка 11,5 га земли, кроме жилья на нем планируется разместить всего 188 парковочных мест, парковые зоны, социальные объекты не предусмотрены. Начало строительства планировалось с октября 2020 года.

Разрешения на строительство действовало до 1 июля 2026 года.

По информации общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу", в настоящий момент более 500 квартир в ЖК "Акварель" уже распроданы. Их владельцами по договорам долевого участия являются всего пять человек.

Согласно "СПАРК-Интерфакс", АО УК "ЮГ" зарегистрирована в Москве в августе 2014 года. Владельцами бизнеса с 2014 года значатся два человека - Алексей Вежов и Владимир Глухов. При этом Вежову принадлежит 99% акций.

В разные годы УК "ЮГ" построила в Анапе многоквартирные высотные ЖК "Времена года", первую очередь ЖК "Бархатный сезон", комплекс апартаментов "Европа" на Симферопольском шоссе.

Как сообщалось, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в начале августа заявил, что муниципалитеты края приостановят на год выдачу разрешений на строительство для приведения своих генеральных планов в соответствие с законодательством.

Глава региона особо отметил города Горячий Ключ, Анапу, Новороссийск и Краснодар, где по его поручению работали спецкомиссии по вопросам соблюдения градостроительного и земельного законодательства. В частности, в Анапе обнаружили, что 112 многоквартирных жилых домов, гостиниц и других объектов возведены с грубейшими нарушениями градостроительного законодательства.