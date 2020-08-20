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Полиция с помощью силы подавила бунт в изоляторе в Приморье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полицейские применили спецсредства и физическую силу, чтобы пресечь нарушения в изоляторе временного содержания "Дальнереченский" в Приморье, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Полиция установила, что содержащиеся там подозреваемые и обвиняемые "стали нарушать режим внутреннего распорядка и совершать противоправные действия". Незконные действия спецконтингента были пресечены.

По факту инцидента в изоляторе проведена проверка. Ее материалы переданы в следственные органы.

МВД Дальнереченск Приморье

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